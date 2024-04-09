غرق شابين أثناء خروجهما للنزهة في الباحة

نجحت فرق الدفاع المدني في انتشال جثتي شابين من مستنقعات مركز معشوقة في الباحة، بعد غرقهما أثناء نزهة في منطقة عين المراث.

والشابين هما سلطان الزهيري الغامدي وعبد المجيد العبيدي الغامدي، وتبلغ أعمارهما 19 و 22 عامًا.

وكانا قد خرجا للنزهة في منطقة عين المراث، وانزلق أحدهما في الموقع، بينما حاول الآخر إنقاذه.

ولم يتم تحديد سبب سقوطهما في تجمع المياه، واستمرت عمليات البحث 5 ساعات تقريباً.

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