السعودية | هزة أرضية بشدة 9ر4 درجات تضرب غرب هزة أرضية غرب إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضربت هزة أرضية بشدة 9ر4 درجات على سلم ريختر, اليوم الثلاثاء, شرق منطقة رانسيكي, غرب إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق عشرة كيلومترات.

ويشار إلى أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا, التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة, حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”, أي أن تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.