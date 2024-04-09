السعودية | وزارة الصحة الفلسطينية : تم انتشال عشرات الشهداء من مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أنها انتشلت جثامين عشرات الشهداء من المفترقات الرئيسية والشوارع الفرعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قتلتهم قوات الاحتلال الغاشم خلال اجتياحها للمدينة، والذي استمر عدة أشهر.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني انتشلت ٨٤ شهيدًا من مدينة خان يونس بينها ٣٠ جثة تحللت بشكل كامل.

من جانبه وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، نداءً عاجلًا لكل المؤسسات الصحية الدولية للمساعدة في انتشال جثامين العشرات من الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على المدينة، مؤكدًا خروج كافة مستشفيات مدينة خان يونس عن الخدمة بعد تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد حصار استمر عدة أسابيع.

وتشير إحصائيات ومعطيات لمؤسسات صحية فلسطينية، أن الكارثة الصحية في قطاع غزة تتعمق خاصة مع انهيار المنظومة الصحية، وفقدان أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني تحت ركام المنازل المدمرة.

وقد وثقت بلديات قطاع غزة، ومنها بلدية خان يونس تدمير الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المستمر الذي دخل الشهر السابع على التوالي ٦٠ في المئة من البنية التحتية من شوارع ومحطات تحلية وصرف صحي، وهذا يعني كارثة صحية وبيئية سيعاني منها قطاع غزة لسنوات طويلة .