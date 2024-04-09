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شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" تثمن جهود المملكة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام من جميع القطاعات المعنية من أجل راحة وأمن ضيوف الرحمن مما ساهم في تمكينهم من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان وراحة وفي أجواء روحانية.
وأكد رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن ما وفرته المملكة من خدمات وما نفذته من مشروعات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام يعكس اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله- بالحرمين الشريفين، وحرصها على توفير وتحقيق كل ما يمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في جو تسوده الراحة والطمأنينة وسط أجواء إيمانية.
ورصدت الجمعية العديد من الجهود المبذولة لخدمة الزوار والمعتمرين على اختلاف جنسياتهم وألوانهم في الجانب الأمني والتنظيمي والصحي وغيرها من منظومة الخدمات المتطورة التي تأتي انعكاسا لما تولية الدولة من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين.
ورفع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار
وأكد رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن ما وفرته المملكة من خدمات وما نفذته من مشروعات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام يعكس اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله- بالحرمين الشريفين، وحرصها على توفير وتحقيق كل ما يمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في جو تسوده الراحة والطمأنينة وسط أجواء إيمانية.
ورصدت الجمعية العديد من الجهود المبذولة لخدمة الزوار والمعتمرين على اختلاف جنسياتهم وألوانهم في الجانب الأمني والتنظيمي والصحي وغيرها من منظومة الخدمات المتطورة التي تأتي انعكاسا لما تولية الدولة من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين.
خدمة ضيوف الرحمنوأعرب الفاخري عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم، من خلال تطوير منظومة المشاريع والخدمات والتسهيلات وتطوير الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية لخدمة الزوار والمعتمرين، والذي يعكس الحرص على توفير أقصى سبل الراحة والأمان.
ورفع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار