شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.