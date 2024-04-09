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أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما من به -سبحانه- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً سموه الله -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.

أمير الرياض يهنئ سمو ولي العهد بالعيد

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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