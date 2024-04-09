شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع أمراء مناطق المملكة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445 هـ.
ودعا سموه الله بأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة على مقامه الكريم والوطن في أمن ورخاء وأبنائه في حياة كريمة.
كما رفع سمو أمير منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445 هـ. وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، وبما تحقق من خدمات نوعية وخطط ناجحة سهلت على المعتمرين أداء عباداتهم بيسر وسهولة سائلاً المولى القدير أن يحفظ سموه وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة بالخير والمسرات في ظل هذه القيادة المباركة.
وأضاف سمو أمير الباحة: "نحمد المولى عز وجل على ما أنعم به علينا من صيام الشهر الكريم ومعتزّين بما اصطفى به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وفخورين بالتميز والعطاء في خدمتهما منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- واستمراراً حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين"، سائلاً الله العزيز القدير أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونمائها وأن يحفظها من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وأضاف سمو أمير منطقة القصيم : "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسمي واسم أهالي منطقة القصيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.
وقال سموه في تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلاً المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم".
كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ بهذه المناسبة، وقال: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
وقال سموه " أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيده عليكم بالعزّ والتمكين والنصر المبين، وأدعوه تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وشعبكم الأبيّ العظيم بالخير والبركة".
كما رفع سمو أمير منطقة نجران برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بهذه المناسبة، جاء فيها: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيده عليكم بالعزّ والتمكين والنصر المبين، وأدعوه تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وشعبكم الأبيّ العظيم بالخير والبركة في ظل خادم الحرمين الشريفين، وسموكم الكريم".
كما رفع سمو التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الحكيمة.
وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد على بلادنا هذه المناسبة بالخير والمسرات، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل قيادتنا الرشيدة وهي تحقق طموحاتها الكبيرة وتسير في دروب العز والتقدم والازدهار، وتواصل ريادتها في مختلف المجالات.
أمير منطقة حائلرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة، خالص التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هـ. وقال سموه " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى ما تحقق بفضل من المولى القدير من استمرار إنجازات الوطن على كافة الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين والتي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة ".
ودعا سموه الله بأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة على مقامه الكريم والوطن في أمن ورخاء وأبنائه في حياة كريمة.
كما رفع سمو أمير منطقة حائل خالص التهاني وصادق التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445 هـ. وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، وبما تحقق من خدمات نوعية وخطط ناجحة سهلت على المعتمرين أداء عباداتهم بيسر وسهولة سائلاً المولى القدير أن يحفظ سموه وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة بالخير والمسرات في ظل هذه القيادة المباركة.
أمير منطقة جازانكما رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك. ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية ، وأن يديمه عزاً للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - يحفظها الله-. كما قدم سمو أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلا الله تعالى ، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية ، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -.
أمير منطقة الجوفورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هـ. وقال سموه : "يشرّفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وهو يرفل في ثياب العز والمجد وفي تقدّم وازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، وأن يمدّكم بعونه وتوفيقه، ذخراً للوطن وللأمة العربية والإسلامية".
أمير منطقة الباحةكذلك رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال سموه: تتوالى المواسم وتتابع النعم وبعد أن من الله علينا بصيام رمضان وقيامه تستمر فضائله ونعمه بحلول عيد الفطر المبارك، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.
وأضاف سمو أمير الباحة: "نحمد المولى عز وجل على ما أنعم به علينا من صيام الشهر الكريم ومعتزّين بما اصطفى به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وفخورين بالتميز والعطاء في خدمتهما منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- واستمراراً حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين"، سائلاً الله العزيز القدير أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونمائها وأن يحفظها من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمير منطقة القصيمرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال سموه: " أرفع لكم باسمي واسم أهالي منطقة القصيم، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمة العربية والإسلامية.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وأضاف سمو أمير منطقة القصيم : "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسمي واسم أهالي منطقة القصيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.
أمير منطقة تبوكرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموه في تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلاً المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم".
كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ بهذه المناسبة، وقال: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
أمير منطقة نجرانورفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه ونيابة عن أهالي ومسؤولي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموه " أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيده عليكم بالعزّ والتمكين والنصر المبين، وأدعوه تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وشعبكم الأبيّ العظيم بالخير والبركة".
كما رفع سمو أمير منطقة نجران برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بهذه المناسبة، جاء فيها: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيده عليكم بالعزّ والتمكين والنصر المبين، وأدعوه تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وشعبكم الأبيّ العظيم بالخير والبركة في ظل خادم الحرمين الشريفين، وسموكم الكريم".
أمير الحدود الشماليةرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك.
كما رفع سمو التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الحكيمة.
أمير منطقة عسيررفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد على بلادنا هذه المناسبة بالخير والمسرات، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل قيادتنا الرشيدة وهي تحقق طموحاتها الكبيرة وتسير في دروب العز والتقدم والازدهار، وتواصل ريادتها في مختلف المجالات.