شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقبض على 5 مخالفين لتهريب 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة جهود مباركة لمملكة الخير.. الوزراء يهنئون القيادة بمناسبة عيد الفطر سماحة مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

الدمام - شريف احمد - تستمر جهود القوات الأمنية بالمملكة لردع كل عمليات ترويج وتهريب المخدرات، والقبض على المخالفين.قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.