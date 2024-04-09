مواقف المسجد النبوي.. شـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج

بأشكال هندسية تناسب المكان، وبطابقين تحت ساحات المسجد النبوي، صُممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه بشـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج والطرق الموصلة في الاتجاهين، وبنية تحتية عظيمة ومن وظائفها التسهيل على قاصدي المسجد النبوي وصولهم إليه. وتأسست مواقف المسجد النبوي على مساحة إجمالية تقدر بـ, متر مربع جهزت بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال 679 كاميرا حديثة، إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، حيث يوجد أكثر من 800 طفاية حريق وخرطوم إطفاء وقرابة 23 ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق. وتقع وحدات المواقف في جميع الجهات من المسجد النبوي وتضم مواقف المسجد النبوي داخلها 24 وحدة للوقوف منها مخصصة للمشتركين و16 وحدة للدفع الفوري تتسع كل وحدة لقرابة 184 سيارة, إضافة لتخصيص مواقف رقم (1) لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي المواقف على 112 سلماً كهربائياً للصعود لساحات المسجد النبوي، و12 مصعداً.



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