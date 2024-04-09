الفساد من أكثر العوامل تأثيرا على الصحة

صنفت وزارة الصحة مستوى الفساد كواحد من أكثر العوامل تاثيرا على الصحة، ووضعت المؤشر في التصنيف العالي الأهمية.

وأكدت الصحة في خطتها الإستراتيجية للأعوام 1445/1441، أن الفساد يؤثر على اقتصاد الدول مما ينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للأفراد والمجتمع، مشددة على أن المملكة تعتبر من أقل الدول فسادا، مشيرة إلى أن قوانين مكافحة الفساد تسهم مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.

وفي نوفمبر 2023، صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية، كان من بينها إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ 269.179 ريالا مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع الوزارة لمدة 13 شهرًا إضافيًا بمبلغ 4 ملايين ريال، وفي سبتمبر من نفس العام أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 117.571 ريالًا من صندوق الأمانات مستغلاً عمله أمينًا للصندوق.

أهداف لهيئة مكافحة الفساد

- حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية

- مكافحة الفساد المالي والإداري

- التحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة

- إحالة المخالفات والتجاوزات إلى جهات التحقيق

- تحقيق الأهداف الواردة في إستراتيجية حماية النزاهة

- متابعة استرداد أموال وعائدات جرائم الفساد

- اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد

- إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية

- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي البلاغات