30 طفلا تائها ومفقودًا بالمسجد النبوي يوميا

تسجل جمعية هدية الحاج والمعتمر من خلال عملها يوميًا في ساحة المسجد النبوي، أكثر من 30 طفلًا ما بين تائه أو مفقود ويصل العدد إلى 100 طفل في المواسم الكبيرة كالحج، ويعمل المركز المتخصص لرعاية الأطفال على طباعة أساور للحد من ضياع الأطفال، وتقوم الجمعية باستقبال الأطفال التائهين من الجهات الرسمية بتحرير محضر، وتتم رعاية الطفل في المركز شرق المسجد النبوي وتهدئته من حالة الخوف والحديث معه إذا كان واعي والترفيه عن الطفل من خلال الألعاب والرسم والتلوين ومشاهدة التلفاز وتقديم التغذية الصحية له، ومن ثم تقوم الجمعية ضمن اختصاصها بالتعميم بمواصفات وشكل الطفل للجهات المساندة والمختصة وتسليمه لذويه بعد التحقق من إثباتاتهم.

وافتتحت الجمعية هذا العام مركز للأطفال التائهين بمسجد قباء بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة المنورة لتقديم خدماتها في المسجد وساحاته.

وتواصل جمعية هدية الحاج والمعتمر خدماتها في ساحة المسجد النبوي الشريف من خلال تقديم جملة من الخدمات من إفطار الصائمين والسقيا وبرنامج الضيافة السعودية من إكرام للوفود بالاستقبال والحفاوة بالضيف، إذ يتواجد 510 موظفين يقدمون جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي والمصلين والمعتكفين.

خدمات لمركز الأطفال

- طباعة أساور للحد من ضياع الأطفال

- رعاية الأطفال التائهين

- التبليغ عن الأطفال المفقودين

- تهدئة الطفل من حالة الخوف

- الترفيه عن الطفل من خلال الألعاب والرسم

- تقديم تغذية صحية إلى حين العثور على ذويه

- التعميم بمواصفات الطفل وتسليمه لذويه