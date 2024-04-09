وافتتحت الجمعية هذا العام مركز للأطفال التائهين بمسجد قباء بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة المنورة لتقديم خدماتها في المسجد وساحاته.
وتواصل جمعية هدية الحاج والمعتمر خدماتها في ساحة المسجد النبوي الشريف من خلال تقديم جملة من الخدمات من إفطار الصائمين والسقيا وبرنامج الضيافة السعودية من إكرام للوفود بالاستقبال والحفاوة بالضيف، إذ يتواجد 510 موظفين يقدمون جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي والمصلين والمعتكفين.
خدمات لمركز الأطفال
- طباعة أساور للحد من ضياع الأطفال
- رعاية الأطفال التائهين
- التبليغ عن الأطفال المفقودين
- تهدئة الطفل من حالة الخوف
- الترفيه عن الطفل من خلال الألعاب والرسم
- تقديم تغذية صحية إلى حين العثور على ذويه
- التعميم بمواصفات الطفل وتسليمه لذويه
كانت هذه تفاصيل خبر 30 طفلا تائها ومفقودًا بالمسجد النبوي يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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