شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية.. "هيئة النقل" تعلن نجاح الخطط التشغيلية لموسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بجهود متواصلة ومتكاملة أعلنت الهيئة العامة للنقل نجاح الخطط التشغيلية، وتسجيل أرقام قياسية خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وتضمنت الخطط نقل الركاب وتوصيل الطلبات والشحنات البريدية، فيما أسهمت حافلات النقل العام في مختلف مناطق المملكة والنقل الترددي بالحافلات في نقل 70 مليون مستفيد خلال الشهر. ملايين المستفيدين هذا وشكّل عدد الركاب في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نسبة تصل إلى 96٪ من إجمالي عدد الركاب،

وتنقل أكثر من مليون راكب خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة زيادة تصل إلى 22% مقارنة بشهر رمضان الماضي 1444 هـ.

وأظهرت تطبيقات نقل الركاب أداءً فعّالًا خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى دورها الفعال في تقديم خيارات متعددة للتنقل، حيث استفاد أكثر من 4.2 ملايين راكب من هذه الخدمات، 39% منهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

خدمات تأجير السيارات كما استفاد أكثر من 314 ألف شخص من خدمات تأجير السيارات، 34٪ منهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهد قطاع توصيل الشحنات البريدية قفزة كبيرة في أعداد الشحنات، مع مساهمة 70 شركة مرخصة في قطاع نقل الطرود بتسليم أكثر من 22 مليون شحنة بريدية خلال الشهر، بنسبة زيادة تصل إلى 57٪ مقارنة بشهر رمضان المبارك رمضان 1444 هـ،

وشهدت تطبيقات توصيل الطلبات إقبالًا متزايدًا بنسبة زيادة تصل إلى 23٪ وعدد طلبات بلغ أكثر من 20 مليون طلب، مؤكدًا كفاءتها العالية في تلبية تطلعات المستفيدين.