شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الباحة تشارك الأهالي الاحتفال بعيد الفطر وتعلن مواقع احتفالات العيد والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات العيد

الدمام - شريف احمد - تشارك أمانة منطقة الباحة الأهالي والزوار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بحزمة متنوعة من البرامج وأنشطة ترفيهية ومسابقات في عدة مواقع موزعة على أرجاء المدينة أعدتها الأمانة لمشاركة المجتمع الفرح بهذه المناسبة السعيدة وسط مناخ تفاعلي يبعث البهجة والسرور في نفوس الجميع.وأوضحت الأمانة أنه أكملت استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام، الذي يتضمن تنظيم أكثر من 60 فعالية، تقام في 135 منتزهاً وحديقةً وساحة بلدية على مستوى المنطقة.فيما يتضمن منتزه الحسام بالقيم الحفل الرئيسي والألعاب النارية والأوبريت الشعبي، واستعراض الدمى، وعدد من الفنانين.وتفقد أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، العديد من المنتزهات والحدائق وأماكن الفعاليات مطلعاً على جاهزيتها، مؤكداً أن الأمانة قد سخّرت جميع الجهود والموارد اللازمة لتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وأماكن إقامة الفعاليات في جميع المواقع بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة وذلك لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال أيام العيد الثلاثة.وأضاف أن فعاليات العيد بمدينة الباحة ستقام على مدى ثلاثة أيام متواصلة في عدد من المواقع ومنها: منتزه رغدان، منتزه الأمير حسام بالقيم، ساحة السوق في المنطقة المركزية، وممشى طريق الإمام محمد بن سعود بالحاوية.