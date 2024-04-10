شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل تُكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

زينة العيد

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة حائل وبلديتها التابعة لها ، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.وذلك بعدد من المجسمات، ووسائل الزينة والإضاءات واللوحات الجمالية التي تُعبر عن الفرحة، وتعكس أجواء عيد الفطر المبارك.وأوضحت الأمانة أن الفرق المكلفة بالأعمال الميدانية عملت على تزيين الشوارع والمواقع الرئيسة في حائل ومحافظاتها والقرى التابعة لها.وتم تركيب المجسمات والفوانيس المضاءة ، ووضع زينة مضاءة على الأعمدة ، وتركيب لوحات التهنئة، وشاشات إلكترونية خارجية .