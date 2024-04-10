شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

عيد الفطر في السعودية

الدمام - شريف احمد - بزغت شمس التكبير، في أولى لحظات هذا اليوم السعيد، الذي تهفو فيه قلوب المسلمين الذين يظهرون في طوفان من البياض من المسجد الحرام الذي يطل في كامل حلته وبهاءه، فيما تتصاعد تكبيرات العيد سحائبه الطيبة.وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت حزمة من الخِدمات الدينية، التوجيهية والإرشادية والعلمية.يأتي ذلك لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في الحرمين الشريفين يوم عيد الفطر المبارك.كما هيئت الأجواء تعبدية يحفها الخشوع والسكينة، فيما أكدت جاهزية الاستعدادات لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منظومة دينية متكاملة، تعزز الجانب التوعي وتوجيه الزائرين.