شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض صباح يوم عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية في العيد

الدمام - شريف احمد - هطلت صباح يوم عيد الفطر أمطار غزيرة على أجزاء من العاصمة الرياض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء الوطن.وفي خضم توقعات الأرصاد بالمملكة في العيد، تشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية أول أيام العيد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.هذا إضافة إلى مناطق الرياض والجوف ومرتفعات الباحة وعسير ونجران.وأشار محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم"، إلى أن طقس معظم محافظات المنطقة الشرقية سيكون غائما مع فرصة هطول أمطار رعدية على معظم المحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك.ولفت إلى درجات الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة تصل إلى 90%.