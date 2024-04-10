"الأرصاد" يكشف تفاصيل الطقس على مناطق المملكة أول أيام العيد

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طقس السعودية

حركة الرياح على البحر الأحمر

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء.وأشار مركز الأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وشملت تلك المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية.في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.وبخصوص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة.يأتي هذا مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.كما توقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.