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السعودية | وكيل النيابة العامة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيده على قيادتنا الحكيمة بالخير واليمن والبركات والرفعة والتقدم.

 

وعبر معاليه عن الجهود العظيمة للقيادة الحكيمة – أيدها الله – في بناء مجتمع مترابط مزدهر، يتسم بالعدل والاستقرار والتقدم، شاهداً على التفاني والإخلاص في تحقيق العدالة وحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق وتعزيز القيم الأخلاقية والمعاني السامية.

وقال الشلعان ” في هذا العيد المبارك، أدعو الله أن يعيده على بلادنا الغالية وعلى قيادتنا الرشيدة وعلى جميع المواطنين والمقيمين بالخير والمسرات، مقدما الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام لجميع أفراد شعبها ولقاصدي المشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة والزيارة في رمضان وتسهيل أعمالهم وتذليل الصعاب، سائلاً الله تعالى أن يجعله عيداً مباركاً سعيداً، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وكل عام وأنتم بخير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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