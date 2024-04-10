شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك؛ آملاً أن “ترفل بلادنا وكل بلدان العالم بالأمن والسلام والاطمئنان”.

وقال خادم الحرمين في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة أكس:” أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.”

‏وأضاف:” نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.”

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك من قادة الدول الإسلامية.