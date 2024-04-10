شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة وسط أجواء مبهجة.. خطيب المسجد النبوي يوضح فضل يوم العيد وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة يهنئان القيادة بعيد الفطر المبارك

أمير الشرقية

أمير جازان

أمير الجوف

أمير نجران

أمير القصيم

أمير الباحة

أمير الحدود الشمالية

أمير حائل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل خطبته بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيًا إلى تقوى الله والعمل بالمعروف، واستشعار نعم الله على عباده والأثر في يوم العيد وفرحة المسلمين به.أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين بالدمام.وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، الذي قال في خطبة صلاة العيد:" تتجلى عناية الله ورحمته بعبادة الصالحين حينما يوفقهم ويهديهم إلى طريق طاعته وعبادته فتمر عليهم مواسم الطاعات وقد اغتنموها وشتان بين فرح وفرح، فرح بمقارفة معصية ومجاهرة بإثم وخطيئةٍ تعقبها حسرة وندامة وبؤس يصبح فاعلها في هم ونكد كأنما يصعّد في السماء".أدى جموع المصلين بمنطقة جازان اليوم صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.وأمَّ المصلين الدكتور حسن بن إبراهيم الدغريري ، الذي دعا إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمحافظة على الصلوات، وإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر في أوقاتها المحددة لها، والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن العيد بهجة وفرحة للمسلمين في أنحاء المعمورة بما يجب فيه من أفعال وأعمال؛ كونه يوم يفرح فيه الصائمون بتمام صومهم.أدّى صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وجموع المصلّين صلاة عيد الفطر في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.وأمَّ المصلّين فضيلة الشيخ طارق السلامة ، الذي دعا إلى تقوى الله -عزّ وجلّ- في السرّ والعلن، والمحافظة على الصلوات، وإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر في أوقاتها المحدّدة لها، كما حثّ على المداومة على فعل الطاعات والأعمال الصّالحة، مشيرًا إلى أنّ العيد بهجة وفرحة للمسلمين في أنحاء المعمورة،وهو يوم يفرح فيه الصّائمون بتمام صومهم.أدى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بمدينة نجران.وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد.وأم المصلين فضيلة الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري المستشار الخاص لسمو أمير منطقة نجران، الذي حمد الله وأثنى عليه على ما أنعم به على عباده من نعم عديدة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى.أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.وأمّ المصلين الشيخ جابر الناصر، الذي حَمد الله سبحانه وأثنى عليه في بداية خطبته، وأوصى المسلمين بالفرح والسرور وصلة الأرحام بهذا اليوم المبارك، وبما يسره لهم من تمام الصيام في هذا الشهر الفضيل، مذكرًا بأن هذا اليوم هو الفرصة المناسبة لتبادل مشاعر الفرح والبهجة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على أمتنا الإسلامية مرات عديدة وهي تنعم بكل خير وعز وتمكين.أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم اليوم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الملك فهد بمدينة الباحة.وأم المصلين مدير مركز الدعوة والإرشاد بفرع الشؤون الإسلامية بالباحة الشيخ حاسن بن عبدالله الغامدي الذي هنأ المصلين في خطبته على ما أفاء به الله على عباده من صيام وقيام وعبادة خلال الشهر الفضيل ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيد "بحي المحمدية" بعرعر.وأم المصلين عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الشيخ الدكتور خالد بن جريد العنزي, الذي دعا إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمحافظة على الصلوات، وإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر في أوقاتها المحددة لها، والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة.أدى جموع المصلين بمدينة حائل صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد الشيخ صلاح العريفي الذي حمد الله وأثنى عليه وعلى نعمه التي لا تحصى، حاثاً الجميع على تقوى الله وحسن عبادته والتمسك بدين الله وأداء الصلوات في وقتها وكذلك التحلي بالأخلاق الحسنة.