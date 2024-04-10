شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال ولي العهد للمهنئين بالعيد.. لقاء يعكس التلاحم بين القيادة والشعب والان نبدء بالتفاصيل



الاستقبال للمهنئين بعيد الفطر المبارك يأتي امتداداً لما رسخه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- من نهج متوارث في اللقاء بالمهنئين بمختلف الأعياد والمناسبات.

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.الاستقبال للمهنئين بعيد الفطر المبارك يأتي امتداداً لما رسخه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- من نهج متوارث في اللقاء بالمهنئين بمختلف الأعياد والمناسبات.

التلاحم بين القيادة والشعب



وعكس لقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- والمهنئين بعيد الفطر المبارك قوة التلاحم والوفاء بين القيادة والشعب، ويعكس مدى الاهتمام والعناية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بلقاء العلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين.

ويعد التقاء القيادة الرشيدة بالعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين في الأعياد والمناسبات وسيلة تواصل عريقة رسخها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، ويأتي اسـتقبال اليوم امتدادًا لهذا النهج الأصيل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.