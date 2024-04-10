شكرا لمتابعة خبر عن ‎ولي العهد يتلقى التهاني بعيد الفطر بعد تأديته الصلاة بالمسجد الحرام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وعقب الصلاة، استقبل سمو ولي العهد أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد.

كما أدى أيضًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة.