شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي كبار المسؤولين بـ"الداخلية" وقادة القطاعات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل



وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية بديوان الوزارة في الرياض، أن الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات كافة في سبيل أمن وراحة المعتمرين والمصلين كان لها الدور الرئيس في نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة.

كما أكد سموه أن التكامل بين الجهات الحكومية، كان من أهم عوامل النجاح، مبينًا أن تسخير التقنية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان وتمكينهم من إدارة الحشود وتنظيمها بكل احترافية وإتقان، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتهنئتهما - حفظهما الله -، لمنسوبي وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1445هـ، وحلول عيد الفطر المبارك.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية بديوان الوزارة في الرياض، أن الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات كافة في سبيل أمن وراحة المعتمرين والمصلين كان لها الدور الرئيس في نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة.كما أكد سموه أن التكامل بين الجهات الحكومية، كان من أهم عوامل النجاح، مبينًا أن تسخير التقنية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان وتمكينهم من إدارة الحشود وتنظيمها بكل احترافية وإتقان، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

إشادة بجهود رجال الأمن



وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن خلال موسم العمرة، وما يبذلونه من جهود استثنائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار في جميع أنحاء المملكة، موجهاً بنقل تحيات القيادة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وقادة القطاعات الأمنية.