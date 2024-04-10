شكرا لقرائتكم خبر عن للتهنئة بعيد الفطر.. ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل



وعبر جلالة ملك البحرين عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات. الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وعبر جلالة ملك البحرين عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، كما بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

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