اخبار السعوديه

مركز 911: تلقينا 61 مكالمة بالدقيقة آخر أيام رمضان

0 نشر
اليوم – الدمام  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز 911: تلقينا 61 مكالمة بالدقيقة آخر أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى 88,366 مكالمة، بمعدل 61 اتصالاً في الدقيقة.
يقوم المركز بمتابعة الحالات الأمنية الطارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا