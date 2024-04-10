شكرا لقرائتكم خبر عن مركز 911: تلقينا 61 مكالمة بالدقيقة آخر أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى 88,366 مكالمة، بمعدل 61 اتصالاً في الدقيقة.

يقوم المركز بمتابعة الحالات الأمنية الطارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.



