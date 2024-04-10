نقل أكثر من مليون مسافر عبر قطار الحرمين السريع

وأوضحت أن الزيادة في الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع كانت من أهم عناصر الخطة التشغيلية للموسم، حيث تم رفع عدد الرحلات، وزيادة عدد المقاعد المتاحة ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين تجربة السفر لضيوف الرحمن، والمساهمة في توفير خيارات أوسع لتنقل المسافرين بالأوقات المناسبة لهم.
وأشارت "سار" إلى أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان 1445هـ جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين السريع والجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة مباشرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر، وبخطة عمل متكاملة هدفت إلى تيسير رحلات ضيوف الرحمن من وإلى الحرمين الشريفين بكل يسر وأمان، مؤكدة أن الخطة التشغيلية لموسم رمضان شهدت تنظيم الجدول الزمني للرحلات بما يتناسب مع أوقات الصلوات في الحرمين الشريفين، ما يؤكد التزام "سار" بتقديم أعلى مستويات الأمان والراحة لضيوف الرحمن.
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