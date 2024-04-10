شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات وسلال غذائية بعدد من المناطق والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الاثنين، 682 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي الضالع، وشعيب بمحافظة الضالع، ومديريتي حبيل جبر، والشعيب في محافظة لحج بالجمهورية اليمنية، استفاد منها 4.774 فرداً بواقع 682 أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة للأسر الأشد احتياجاً باليمن. مساعدات جمهورية السودان وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 530 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 1.795 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان. مساعدات محافظة حضرموت دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الثلاثاء، توزيع 3.226 كيساً من الأرز في مديريات الشحر والديس الشرقية والمكلا وتريم والسوم و سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 22.582 فرداً، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ. يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فرداً؛ لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك. مساعدات محافظة عدن وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الاثنين، 3.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات المعلا وكريتر ودار سعد والمنصوره والتواهي والشيخ عثمان والبريقه بمحافظة عدن، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية. مساعدات محافظة مأرب وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم. مساعدات ولاية الخرطوم في جمهورية السودان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 148 حقيبة إيوائية للأسر المحتاجة والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 851 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

