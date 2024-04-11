شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على محافظتي جدة وبحرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم /ساعة على محافظتي جدة وبحرة (الشعيبة)، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. أمطار جازان كما نبه المركز، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان ، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على محافظات الحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

