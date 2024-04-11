شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا الإقليمية مع نظيريه الجزائري والأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

اتصال من وزير الخارجية الأمريكي

وتلقى وزير الخارجية اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الاقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة.إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية ادخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.