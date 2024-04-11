شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. نصائح الدفاع المدني لسلامة الأطفال من مخاطر المسابح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مخاطر حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم.

وينصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح.