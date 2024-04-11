شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بالفطر.. "مكة تعايدنا" تستضيف 15 ألف زائر يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

عروض بصرية

الدمام - شريف احمد - افتتحت يوم الخميس، فعالية "مكة تعايدنا" أبوابها في نسختها الثانية في حي حراء الثقافي، وتستمر حتى السادس من شوال.وتستوعب الفعالية أكثر من 15 ألف زائر يوميًا، وتقدم أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا يناسب جميع شرائح المجتمع، سواء كانت برامج ثقافية أو ترفيهية وتاريخية.وتضم الفعالية معرض الوحي، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة اللذين يقدمان عروضًا بصرية تحكي قصصًا لنزول الوحي وطريق الحج عبر التاريخ.إضافة إلى عروض الفنون الشعبية، وعروض الصقور، والصوت والضوء، كما تخصص منطقة لسوق الحرفيين، وفعاليات الأطفال والعديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة.أجواء الاحتفالوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية م. صالح بن إبراهيم الرشيد أهمية مثل هذه الفعاليات لإسهامها في خلق أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك وإثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها، وتعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإحياء تراثنا الثقافي المحلي، وتسهم في توفير بيئة ترفيهية لمختلف الشرائح.واختتم الرشيد حديثه بالشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات الذين شاركوا في تنظيم هذه الفعالية.مكة تعايدناتجدر الإشارة إلى أن فعالية "مكة تعايدنا" مبادرة تُقدمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين.