شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران "الهلال" مع "عنقود الثريا" في سماء رفحاء.. ما دلائل ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترن هلال شهر شوال، بعد مغيب شمس ثاني أيام عيد الفطر بـ"عنقود الثريا"، وهو العنقود النجمي المكون من 7 نجوم، وشوهد بالعين المجردة، وهو إشارة إلى أن اليوم الجمعة، سيكون بداية انحسار الربيع الشتوي، وبداية قدوم فصل الصيف في منطقة الجزيرة العربية.

وأوضح عضو جمعية (آفاق) لعلوم الفلك برجس الفليح، أن اقتران الهلال بعنقود الثريا عند العرب وأهل البادية مقترن منذ القدم بتحديد المواسم الفصلية للسنة، ويسمى (قران ثالث ربيع ذالف)، أي أن قران الهلال ليلة الثالث يعد إشارة إلى بداية انحسار الربيع الشتوي وقرب نهايته.

وأشار إلى أن الاقتران يستمر لنحو ساعتين فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس.

أشهر نجوم العرب

وأضاف الفليح: تُعد الثريا أشهر نجوم العرب، وهي عبارة عن عنقود نجمي تشاهد منه بالعين المجردة نحو 7 نجوم متقاربة، وهي فترة مهمة لدى العرب في القدم لارتباطهم بمواسم نزول الأمطار في الشتاء، ثم الربيع الذي يعقبه لأنهم اعتمدوا في معيشتهم على الإبل والغنم، ويتتبعون أوقات وجود الماء وأماكن تجمعه.



حساب الفلك بنجم الثريا

وكذلك الربيع ومواسم نمو العشب وأماكن ظهوره، وتترافق مع ذلك اضطرابات جوية، وتكون خلال النصف الثاني من أبريل، وتتشكل فيها السحب الركامية الممطرة أو العواصف الغبارية أحيانا، لتظهر الثريا ثانية من الجهة الشرقية فجرًا مع وقت القيظ في النصف الأول من يونيو المقبل.

يذكر أن اقتران الهلال بالثريا، كان مشهورا عند عرب الجزيرة العربية منذ القدم، فقد ذكره المؤرخون والشعراء، فقال أبو العلاء: "وكأن الهِلال يهوى الثريا.. فهُما للوداعِ مُعتنِقانِ".

كما يقول راشد الخلاوي: "حساب الفلك بنجم الثريا مركب.. يحرص له الفلاح والطبيب".