شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الشمالي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزئين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي.