شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وبهجة.. أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا في فعالية "مكة تعايدنا" والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات عيد الفطر في السعودية

14 برنامجًا مختلفًا في فعالية "مكة تعايدنا"

الدمام - شريف احمد - في أجواء من الفرح والبهجة، يعيش زوار فعالية "مكة تعايدنا"، متعة عيد الفطر المبارك، وذلك في حي حراء الثقافي.وتسهم الفعالية في إثراء التجربة الثقافية والترفيهية، إذ يجول الزوار في أركان الفعالية التي تحوي العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية.وتضم عددا من الفعاليات، ومنها معرض الوحي الذي يقدم قصة الوحي ونزول القرآن الكريم، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة الذي يُسلط الضوء على طرق الحج عبر التاريخ.هذا بالإضافة إلى عروض الفنون الشعبية مثل شعر المحاورة والتعشير والمجرور.وخصصت الفعالية مساحة واسعة للترفيه للأطفال، تشمل فعاليات ومسابقات وألعاباً وهدايا، ومسرح النور، ومنتزه "من العايدين".كما تضم الفعالية أكثر من 14 برنامجاً مختلفاً، يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين.يضاف إلى ذلك عروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر. وتفتح الفعالية أبوابها للزوار مجاناً.هذا ويتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 15 ألف زائر يومياً، تُقدم لهم تجربة مميزة مليئة بالبهجة والفرح خلال عيد الفطر المبارك.