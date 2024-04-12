شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لقطات مميزة من فرحة أطفال المدينة المنورة بفعاليات العيد والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات عيد الفطر في السعودية

الدمام - شريف احمد - من أكثر ما يميز احتفالات عيد الفطر، هي فرحة الأطفال، واستمتاعهم بالأجواء، وهو ما أظهرته اللقطات من المدينة المنورة.ورُصدت لقطات من فرحة الأطفال في فعاليات العيد بحديقة الملك فهد الذين عبروا عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك.وتعد أيام العيد من أجمل أيام السنة فالكل يترقبها الصغير والكبير لما فيها من أنس وفرح، وتكون الابتسامة حاضرة على وجوه الجميع.كما ينتظر تلك الفرحة الجميع لا سيما الصغار الذين ينتظرونه بلهفة وشوق كي يلعبون ويفرحون، والكبير ينتظرها أيضا كي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبابه.وما أجمل لحظات العيد عندما ترسم على مُحيّا الأطفال الابتسامة التي تنم عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم الصافية النقية.