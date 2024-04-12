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صور.. عروض عالمية بحي السفارات في الرياض احتفاء بعيد الفطر

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يحتضن حي السفارات بالرياض فعالية "عيد السفارات" للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وتقام الفعالية في حديقة "جراسي بارك" التي تعد من أهم حدائق الحي، وذلك خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، فيما تتضمن الفعالية عددًا من العروض العالمية.
عيد الفطر في حي السفارات بالرياض - واس
عيد الفطر في حي السفارات بالرياض - واس

احتفالات عيد الفطر في الرياض

كما تضم أيدا عددًا من أركان المأكولات وأركان ألعاب التحديات والألعاب الترفيهية، إضافة إلى أركان التصوير وأركان القهوة والقهوة العالمية.
عيد الفطر في حي السفارات بالرياض - واس
عيد الفطر في حي السفارات بالرياض - واس

ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة الحي لتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يتميز به الحي.
وكذلك خلق فرص الاندماج المجتمعي بين سكان الحي، مما يوفر لسكان ومرتادي الحي تجربة حضارية مميزة يسهم في رفع جودة الحياة في الحي.
عيد الفطر في حي السفارات بالرياض - واس
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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