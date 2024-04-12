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الباحة.. إجازة العيد بصحبة الأهل والأصدقاء في المتنزهات والحدائق العامة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشهد المتنزهات الطبيعية في منطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة خلال فترة المساء، ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء.
وهيأت أمانة الباحة أكثر من 135 متنزهًا وحديقة لاستقبال الزوار والمتنزهين، للاستمتاع بالأجواء الغائمة التي تشهدها المنطقة، ولقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه.
إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

المتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بالباحة تشهد إقبالا من الزوار خلال إجازة العيد - واس

المتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بالباحة تشهد إقبالا من الزوار خلال إجازة العيد - واس
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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