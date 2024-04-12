شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. إجازة العيد بصحبة الأهل والأصدقاء في المتنزهات والحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المتنزهات الطبيعية في منطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة خلال فترة المساء، ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء.

وهيأت أمانة الباحة أكثر من 135 متنزهًا وحديقة لاستقبال الزوار والمتنزهين، للاستمتاع بالأجواء الغائمة التي تشهدها المنطقة، ولقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه.

إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

