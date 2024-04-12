شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية بمحمية الإمام تركي احتفالا بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات عيد الفطر في السعودية

احتفاء محمية الإمام تركي بعيد الفطر

الدمام - شريف احمد - تستمر فعاليات هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتستمر ثلاثة أيام في مدينة لينة التاريخية، وقبة، وتربة حائل، متضمنة الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية لجميع أفراد المجتمع.هذا إضافةً إلى توزيع هدايا العيد وجوائز للمسابقات ومناطق للتصوير، وتوزيع الدمى، وألعاب الأطفال، والرسم على الوجه ونقش الحناء وتجديل الشعر.ويشارك 15 عارضاً من الحرفيين والأسر المنتجة، يعرضون المنتجات التي تعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي، ومهارات أبنائه وبناته وإبداعاتهم المستلهمة من نقاء البيئة الطبيعية للمحمية.كما قُدمت الفقرات الفنية والموسيقية وحفلات العرضة السعودية، في منطقة المسرح.هذا بجانب مسابقات وجوائز للأطفال، وسحب على هدايا قيمة للزوار، وعرض تفاعلي خاص بتصميم عصري تحت عنوان "استكشف المحمية".وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي ونباتي متنوع وفريد.