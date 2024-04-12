شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة على أجزاء من الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.

استمرار هطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status اليوم.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من المناطق This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الجوف، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.