شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 285 كيلوجرامًا من القات والحشيش والان نبدء بالتفاصيل

القبض على 3 مخالفين



الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 255 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.