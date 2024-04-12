شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

724 سلة غذائية

مشروع الإمداد المائي

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المركز خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 724 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3.760 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال شهر فبراير 2024م، ضخ 2.639.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.581.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 104 نقلات لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 32 عملية صيانة من الحمامات الطارئة، و23 من قواعد الخزانات، وتنفيذ 85 عملية تجفيف المياه، فضلاً عن إجراء 35 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، وتنفيذ حملة نظافة واحدة، وإنشاء وحفر مكب واحد للنفايات، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.