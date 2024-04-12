شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تحذر من رسائل تنتحل اسمها وتروج لدعم مادي والان نبدء بالتفاصيل

تحذر #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد من التعامل مع هذه الرسالة المتداولة الغير صحيحة، والتي تنتحل اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من مهمة المهاجمين ( الهكر ) للوصول إلى الأجهزة الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين بشكل غير مشروع.

وتؤكد الوزارة للجميع بأهمية التواصل مع… pic.twitter.com/LbCTWS8ZPq — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 12, 2024

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من التعامل مع الرسالة المتداولة غير الصحيحة، والتي تنتحل اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من مهمة المهاجمين "الهكر" للوصول إلى الأجهزة الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين بشكل غير مشروع.وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، اليوم الجمعة، على الجميع أهمية التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية للتحقق من أي معلومات وأخبار متداولة. وتؤكد الوزارة للجميع بأهمية التواصل مع... This is a Twitter Status— وزارة الشؤون الإسلامية(@Saudi_Moia)