الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ومن المتوقع أن تكون السماء جزئياً غائمة إلى غائمة، وقد يتكون السحب الرعدية الممطرة في بعض المناطق. قد ترافق هذه الحالة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض، وقد تمتد هذه الحالة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما قد تشهد منطقة المدينة المنورة نشاطاً في الرياح السطحية مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

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