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تراند اليوم : شاهد.. حادث طعن داخل مركز تسوق في سيدني وسقوط ضحايا

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صحيفة الخليج 365- وكالات: شهد مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، حادث طعن أسفر عن سقوط ضحايا وسط حالة استفار أمني من الشرطة الأسترالية.

وذكرت الشرطة أن عملية كبيرة للشرطة جارية في المركز التجاري المزدحم بالقرب من شاطئ بوندي، فيما سمعت أصوات أعيرة نارية.

وتلقت الشرطة بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الذي أغلق، داعية السكان إلى تجنب المنطقة.

بالتزامن أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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