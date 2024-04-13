شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على الباحة وأتربة مثارة على المهد والحناكية والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.كما نبه المركز عن حالة الطقس لليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 )كم.وبين المركز أن الحالة التي تشمل المهد والحناكية تستمر حتى الـساعة الـسادسة مساءً.