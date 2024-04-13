شكرا لمتابعة خبر عن 4 مخالفات لا يطبق عليها قرار تخفيض الغرامات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للادارة العامة للمرور العقيد، منصور الشكرة، 4 مخالفات لا يطبق عليها قرار تخفيض الغرامات المرورية.

وأكد أن هناك 4 مخالفات إذا ارتكبت مع بدء سريان قرار تخفيض سداد الغرامات بنسبة 50% فلن يستفيد مرتكبها من قرار التخفيض، ومنها التفحيط، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن المخالفات الأخرى تشمل قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو عقاقير مخدرة، وتجاوز السرعة 50 كم / ساعة في الطرق أو تجاوز السرعة لأكثر من 30كم / ساعة في الطرق التي يكون السرعة القصوى بها 140 كم / ساعة.

ولفت متحدث الإدارة العامة للمرور بأن سداد المخالفات يتم عن طريق نظام سداد أو منصة إيفاء.