شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن لتحرشه بامرأة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة، اليوم السبت، على مواطن لتحرشه بامرأة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات من ناحية أخرى،قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه 3 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].