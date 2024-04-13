شرطة جدة تقبض على مواطن تحرش بامرأة وتشهر باسمه

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة من ضبط مواطن يُدعى ناصر هادي حمد آل صلاح بتهمة التحرش بامرأة.

وبعد التحقيق معه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

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