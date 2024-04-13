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شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يحذر من 5 ممارسات خطيرة أثناء قيادة المركبة في الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المرور السعودي من 5 ممارسات خاطئة أثناء قيادة المركبة في الأمطار.
وعدّد المرور الممارسات كالتالي:
وعدّد المرور الممارسات كالتالي:
- المراوغة بين المركبات
- عدم ترك مسافة أمان
- السرعة العالية
- القيادة في تجمعات المياه
- عبور الأودية والشعاب
ويقدم المرور السعودي عدة نصائح هامة لقيادة المركبات بأمان، خلال الظروف الاستثنائية كالأمطار والسيول، أهمها:
- ضرورة ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.
- استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
- التمهل وتخفيف السرعة، وتجنب برك المياه.
- ضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق.
- عدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، فذلك يعرض حياتك للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.
- الانتباه من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، فكلما تحرك الإطار بسرعة؛ قل تماسكه وثباته.
- ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بحذر، لتجنب الحوادث خلال هطول الأمطار.
- التخطيط السليم للرحلة اليومية والاطلاع على حالة الطقس واستخدام الطرق البديلة، كل ذلك يسهل الوصول إلى وجهتك بأمان.