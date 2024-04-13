شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يحذر من 5 ممارسات خطيرة أثناء قيادة المركبة في الأمطار والان نبدء بالتفاصيل



وعدّد المرور الممارسات كالتالي: المراوغة بين المركبات

عدم ترك مسافة أمان

السرعة العالية

القيادة في تجمعات المياه

عبور الأودية والشعاب الدمام - شريف احمد - حذر المرور السعودي من 5 ممارسات خاطئة أثناء قيادة المركبة في الأمطار.وعدّد المرور الممارسات كالتالي:

ويقدم المرور السعودي عدة نصائح هامة لقيادة المركبات بأمان، خلال الظروف الاستثنائية كالأمطار والسيول، أهمها:

ضرورة ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.

التمهل وتخفيف السرعة، وتجنب برك المياه. ضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق.

عدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، فذلك يعرض حياتك للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.

الانتباه من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، فكلما تحرك الإطار بسرعة؛ قل تماسكه وثباته.

ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بحذر، لتجنب الحوادث خلال هطول الأمطار.

التخطيط السليم للرحلة اليومية والاطلاع على حالة الطقس واستخدام الطرق البديلة، كل ذلك يسهل الوصول إلى وجهتك بأمان.