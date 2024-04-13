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"المرور" يحذر من 5 ممارسات خطيرة أثناء قيادة المركبة في الأمطار

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الدمام - شريف احمد - حذر المرور السعودي من 5 ممارسات خاطئة أثناء قيادة المركبة في الأمطار.
وعدّد المرور الممارسات كالتالي:
  • المراوغة بين المركبات
  • عدم ترك مسافة أمان
  • السرعة العالية
  • القيادة في تجمعات المياه
  • عبور الأودية والشعاب


ويقدم المرور السعودي عدة نصائح هامة لقيادة المركبات بأمان، خلال الظروف الاستثنائية كالأمطار والسيول، أهمها:

  • ضرورة ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.
  • استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
  • التمهل وتخفيف السرعة، وتجنب برك المياه.
  • ضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق.
  • عدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، فذلك يعرض حياتك للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال.
  • الانتباه من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، فكلما تحرك الإطار بسرعة؛ قل تماسكه وثباته.
  • ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بحذر، لتجنب الحوادث خلال هطول الأمطار.
  • التخطيط السليم للرحلة اليومية والاطلاع على حالة الطقس واستخدام الطرق البديلة، كل ذلك يسهل الوصول إلى وجهتك بأمان.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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