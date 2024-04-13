شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة جازان وأتربة مثارة في "شرورة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. طقس نجران كما نبّه المركز في تقريره عن حالة الطقس لليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم.

وأوضح أن الحالة التي تشمل محافظة شرورة تستمر حتى الـساعة 11 مساءً.