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طقس السعودية.. أمطار على منطقة جازان وأتربة مثارة في "شرورة"

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واس- جيزان/ نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس نجران

كما نبّه المركز في تقريره عن حالة الطقس لليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم.
وأوضح أن الحالة التي تشمل محافظة شرورة تستمر حتى الـساعة 11 مساءً.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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